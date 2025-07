Rota turística resgata história da imigração judaica no norte gaúcho

Uma rota turística em desenvolvimento no norte gaúcho tem como foco a preservação da história da imigração judaica . O projeto envolve os municípios de Erechim, Jacutinga e Quatro Irmãos e é coordenado pelo Polo de Turismo Judaico e pela Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Turismo do Alto Uruguai.

— O objetivo do Polo de Turismo Judaico é preservar os vestígios da imigração oficial, iniciada em 1904, e também destacar a participação dos judeus na formação do Brasil, desde o período colonial até ciclos econômicos como o da borracha e do açúcar — explica o secretário do polo, Sérgio Lerrer.