Quem são os mais de 300 voluntários que fazem a festa de São Cristóvão em Passo Fundo

A Procissão de São Cristóvão, que reúne todos os anos milhares de fiéis em Passo Fundo, no norte do Estado, guarda um exemplo de voluntariado. Para manter a tradição viva há 64 anos, grupos que somam mais de 300 pessoas estão envolvidos na organização do evento, que conta com carreata, missas e a venda do tradicional churrasco.