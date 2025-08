Arquidiocese encerra etapa local do processo de beatificação e canonização do Monsenhor Benvegnú 

Abertura oficial da investigação sobre vida, virtudes heroicas e fama de santidade iniciou em 2011. Romaria Monsenhor João Benvegnú / Divulgação

A caminhada rumo à beatificação e canonização do Monsenhor João Benvegnú encerra mais um capítulo. Nesta quinta-feira (31), acontece o encerramento da Investigação Arquidiocesana que reuniu, durante dois anos, cerca de 700 depoimentos por escrito de pessoas que conviveram com o religioso.

A sessão será aberta ao público e acontecerá no salão da Paróquia São Domingos, às 19h, em São Domingos do Sul, no norte do Estado. Em 1935, João Benvegnú tornou-se padre na cidade, onde permaneceu até sua morte, em 3 de janeiro de 1986.

Com o encerramento oficial, os autos do processo e o material produzido pela Comissão Histórica serão encaminhados ao Dicastério das Causas dos Santos, no Vaticano. O envio está previsto para o dia 24 de agosto e deverá ser realizado pelo padre Eberson Fontana.

As notárias Maria Neusa Vizioli Meneguzzi e Leda Maria Resmini Mezzomo, responsáveis pelos registros durante a fase de investigação, destacam que o processo de beatificação e canonização segue etapas definidas pela Igreja Católica.

Com o encerramento da fase arquidiocesana e envio da documentação para o Vaticano, o processo entrará em uma nova etapa, chamada de fase romana.

— Terminada essa fase, o Papa reconhece que o Monsenhor João Benvegnú viveu plenamente as virtudes e é proclamado Venerável. Após, aguarda-se um milagre e o reconhecimento deste pelo Papa para ser proclamado como beato. A seguir, aguarda-se que aconteça a realização de um segundo milagre e o reconhecimento deste pelo papa, logo proclamado santo — explica Maria Neusa.

O processo teve início em 2009, quando um grupo de religiosos se reuniu para criar a comissão pró-canonização. Dois anos depois, foi aberta oficialmente a investigação sobre a vida, as virtudes heroicas e a fama de santidade do Monsenhor João. Atualmente, a autora do processo é a Arquidiocese de Passo Fundo.

— Diariamente, muitos devotos de diferentes lugares vêm ao túmulo agradecer e pedir graças. Inúmeras graças são atribuídas a ele e estão registradas na paróquia. Reconhecimento de milagres ainda não temos, mas existem relatos e prontuários médicos de presumíveis milagres — afirma Maria Neusa.

Vida e história do padre

Romaria Vocacional em honra ao Servo de Deus Monsenhor João Benvegnú reúne milhares de fiéis todos os anos. Elias Pigosso / Reprodução

João Benvegnú nasceu em 12 de agosto de 1907 no distrito de Muçum, que pertencia, na época, ao município de Guaporé, na Serra.

Filho de Fedele Benvegnú e Maria Moretti Benvegnú, imigrantes italianos vindos de Taibon, província de Belluno, cresceu em um ambiente familiar marcado por intensa vivência da fé. A rotina incluía oração diária e longas caminhadas de 11 quilômetros, atravessando o Rio Taquari, para participar da missa dominical na igreja de Santa Tereza.

Aos 14 anos, ingressou no Seminário dos Padres Passionistas, em Pinto Bandeira, e, no ano seguinte, no Seminário Provincial Jesuíta, em São Leopoldo.

Durante a formação, enfrentou sérios problemas de saúde que exigiram afastamento por um ano, mas sua determinação em seguir a vida religiosa permaneceu. Foi ordenado sacerdote na Catedral Metropolitana de Porto Alegre e celebrou sua primeira missa na igreja matriz de Santa Tereza, onde iniciou oficialmente sua missão pastoral.

Atuou ainda no Convento Nossa Senhora do Carmo e no Centro da Boa Imprensa, antes de ser designado vigário cooperador da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Osório.

Em 12 de outubro de 1935, foi nomeado pároco em São Domingos do Sul. Ali permaneceu até sua morte, em janeiro de 1986, somando mais de 50 anos de dedicação à comunidade do norte gaúcho.

Ao longo de sua trajetória, ficou conhecido pelo zelo pastoral, humildade e compromisso com os fiéis, características que o tornaram uma referência espiritual para diferentes gerações.