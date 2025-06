Veja as principais simpatias a Santo Antônio para encontrar o verdadeiro amor

A origem da crença tem a ver com o fato de que Santo Antônio ajudava a combater a cultura da mercantilização do casamento através dos dotes . Ele defendia que os casais deviam se unir por amor , sem que houvesse pagamento ou qualquer recompensa para isto.

Em Passo Fundo , a devoção é tanta que a paróquia Santo Antônio, no bairro Petrópolis, possui uma relíquia de primeiro grau de Santo Antônio: uma partícula retirada de sua pele , guardada em relicário. Ela foi enviada ao norte gaúcho em 1982 e fica exposta junto a imagem do santo no altar da Paróquia.

Simpatias para o santo casamenteiro

Desde colocar a imagem do santo para ferver em uma panela de feijão até amarrar a figura de cabeça para baixo em uma árvore, as simpatias fazem parte de uma herança cultural que mistura diferentes contribuições étnicas e religiosas .

Entre as mais conhecidas está a tradição de colocar a imagem do santo de cabeça pra baixo em um copo d'água. Outra crendice diz que, para conseguir um amor, é preciso "chantagear" o santo tirando o menino Jesus dos braços da figura até a chegada do pretendente. Conheça as principais simpatias: