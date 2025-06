Pãozinho de Santo Antônio: conheça a tradição no dia do santo casamenteiro

Pãozinho abençoado é como um presente do santo, garantindo dignidade aos fiéis. Eduarda Costa / Agencia RBS

A distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio é uma das tradições mais aguardadas pelos fiéis nesta sexta-feira (13), data em que a Igreja Católica comemora o dia do santo. Em Passo Fundo, no norte do Estado, a paróquia Santo Antônio distribui o pãozinho, que carrega simbolismo de fartura e união.

A popularidade do santo está ligada inicialmente aos feitos pela população pobre, em que ele dedicou atenção ainda em vida. O pãozinho abençoado é como um presente do santo, garantindo dignidade aos fiéis. Há quem deguste ainda dentro da igreja e quem leve para casa e guarde junto aos mantimentos, como explica o padre Ladir Casagrande:

— Para os fiéis parece mágica. Muitos levam pra casa e guardam dentro de recipientes como um símbolo que não faltará nada que é essencial. E também tem o lado do amor: o pão é um símbolo de união, que os casais ficarão unidos e sustentarão juntos o lar, como o pão que nunca faltará na mesa.

Tradição surgiu de milagre de multiplicação

Defensor dos mais humildes, o próprio Santo Antônio via no pão um símbolo daquilo que é necessário para as pessoas viverem sem fome e com dignidade. A tradição do pãozinho teria começado quando Antônio de Pádua morava no convento. Certa vez, doou os pães do convento aos pobres e o alimento foi reposto ao estoque da instituição, como conta o padre Ladir:

— A história diz que os pães que Antônio deu aos pobres eram de um convento muito grande, usado para o jantar dos padres. O responsável pela janta, ao ver que o estoque tinha sumido, ficou desesperado e falou para Antônio, que sugeriu que ele olhasse novamente. Ao retornar, os cestos estavam transbordando de pães, sendo este um de seus milagres.

Já para os apaixonados, o significado do pão é mais popular. Conforme o padre Ladir, Santo Antônio ajudava a combater a cultura do casamento através dos dotes. Ele defendia que os casais deviam se unir por amor, sem que houvesse pagamento ou qualquer recompensa. Hoje, quem come o pãozinho acredita no fortalecimento do casamento.

— O santo também associava o pão ao casamento, quando orientava as famílias e casais a ficar unidos. O pão neste contexto seria uma associação à vivência familiar, da vida com dignidade, que nunca falte pão e amor nos lares.

Relicário em paróquia de Passo Fundo contém partículas extraídas da pele de Santo Antônio. Eduarda Costa / Agencia RBS

Onde comer o pãozinho

Todas as terças-feiras, às 18h, há missas na paróquia Santo Antônio, no bairro Petrópolis, com benção dos pães. Especialmente nesta sexta-feira (13), haverá celebração às 19h.