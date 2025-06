No Dia do Orgulho LGBT+, Passo Fundo tem casos de violência em meio a avanços

Casos de homofobia tendem a ser subnotificados. Lucas Amorelli / Agencia RBS

Comemorado neste sábado (28), o Dia Internacional do Orgulho LGBT+ é um momento para essa população tornar visível demandas e conquistas frente a desafios, como a discriminação e a violência.

Em Passo Fundo, foram registrados 42 casos de violações aos direitos humanos por causa da orientação sexual só no ano de 2024. Conforme dados da Ouvidoria Nacional do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), foram 28 violações praticadas contra gays e 14 contra lésbicas — mas o número tende a ser subnotificado.

De acordo com o painel, as violações representam qualquer fato que atente ou viole os direitos de uma pessoa, incluindo, por exemplo, situações de maus-tratos, exploração sexual, tráfico de pessoas, violência física ou psicológica, entre outros.

A criadora de conteúdo digital Agatha Fox, 19 anos, conta que precisou mudar de cidade por causa de agressões transfóbicas que sofreu. Atualmente, vive em Passo Fundo.

— Nunca tive a oportunidade de ter um emprego formal na cidade onde morava. Sofro agressões desde a escola, sempre me defendi, mas me causava muita raiva. Hoje minha vida deu um salto gigante e posso finalmente ajudar minha família, mas ainda sofro violência, sou tratada diferente — relata.

Aos 19 anos, Agatha precisou mudar de cidade por causa da violência. Agatha Fox / Arquivo pessoal

Avanços

Mesmo em um cenário ainda de pouco acolhimento, os avanços acontecem. Um deles é o aumento progressivo no número de pessoas transgênero que conseguiram retificar nome e identidade no cartório.

Segundo dados da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen) do RS, em Passo Fundo houve um salto de 160% no número de retificações entre 2023 e 2024, de 10 para 16 mudanças. Desde 2019, foram 40 alterações.

Do total, 15 foram do gênero feminino para masculino e 22 do masculino para o feminino. Três mudaram o nome, mas ainda não realizaram a mudança de gênero.

Agatha, que utiliza nome social, vai fazer a retificação em breve direto no cartório.

— Não costumo dizer que iniciei minha transição de gênero. Eu nunca iniciei nada, sabe? Eu sempre me entendi como uma menina. Desde meus nove anos toda minha família já sentia isso e sempre me entendeu. Eu nasci assim — afirma.

A tendência é de aumento nas retificações também no RS. O Estado registrou, em 2024, um crescimento de 57,6% no número de pessoas que alteraram seu sexo diretamente em Cartórios de Registro Civil.

— Garantimos que o processo de alteração de nome e gênero seja realizado de forma acessível, rápida e segura, respeitando a dignidade e a identidade de cada pessoa. Essa mudança pode ser feita diretamente em cartório, sem a necessidade de ação judicial, laudos médicos ou cirurgias, tornando o procedimento mais simples e menos burocrático — diz o conselheiro de diretoria da Arpen, Rogério Pereira Figueiredo.

Como fazer a retificação

Desde 2018, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o pedido para retificar o prenome ou gênero pode ser realizado em qualquer cartório de Registro Civil do país.

Na retificação, é possível alterar somente o prenome, somente o gênero ou ambos. Qualquer pessoa com 18 anos ou mais que não se identifique com o gênero do seu registro de nascimento pode fazer a mudança sem processo judicial. Os documentos necessários são:

Documentos pessoais

Comprovante de endereço

Certidões dos distribuidores cíveis, criminais estaduais e federais do local de residência dos últimos cinco anos

Certidões de execução criminal estadual e federal, dos Tabelionatos de Protesto e da Justiça do Trabalho.

População trans pode buscar processo facilitado de retificação. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Na sequência, o oficial de registro deve realizar uma entrevista com o interessado. Uma cartilha completa de orientação pode ser acessada aqui.