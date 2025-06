Exposição fotográfica destaca presença de religiões de matriz africana no norte gaúcho

Valorizar e documentar a presença das religiões de matriz africana em Passo Fundo e na Região Norte. Esse é o objetivo da exposição fotográfica “Memória, Orgulho e Identidade” , que será inaugurada no dia 17 de junho no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider (MAVRS).

O projeto, financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul via pró-cultura e com recursos da Política Nacional Aldir Blanc propõe uma imersão visual e estética nos terreiros de religiões afro-brasileiras presentes no interior gaúcho.