Com processo artesanal e hiper-realista, conheça a artesã que já produziu mais de 300 bebês reborn em Passo Fundo

Lorraine montou o ateliê na própria casa onde mora com a família em Passo Fundo. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

É dentro da própria casa, em meio a pincéis, agulhas e moldes de vinil siliconado, que Lorraine Clea Mezzalira dá vida a bonecas que parecem reais. Desde 2022, a artesã se dedica à arte dos bebês reborn — bonecas hiper-realistas feitas à mão que viralizaram nas redes sociais nas últimas semanas.

Com a produção de mais de 300 exemplares, Lorraine atende Passo Fundo e região, e já chegou a enviar pedidos para diferentes estados do país, como Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.

A ideia de produzir bebês reborn surgiu através de um gesto de carinho: ao comprar uma boneca simples na internet para a filha, Lorraine se encantou com a ideia de fazer ela mesma as suas próprias versões.

— Eu sempre gostei muito dessa questão de artesanato e o bebê reborn é muito manual. Também sempre gostei de boneca e nunca tive uma. A nossa família era grande e a gente nunca pode ter uma boneca realista. Quando dei para a minha filha, pensei: "vou produzir essas bonecas" — conta.

A jornada exige estudo e muita técnica. Lorraine investiu em mais de cinco cursos de arte reborn no Brasil para se aperfeiçoar. O próximo passo deve atravessar oceanos: a proprietária da Lóla Arte Reborn pretende estudar uma nova técnica de pintura em Portugal.

— Se você errar no tom da pele, no olho, no tom do cabelo, o bebê pode ficar com um aspecto não tão legal. Tem que ter muito cuidado em cada detalhe da produção — disse.

Identidade única

As bonecas levam, em média, uma semana para ficarem prontas e tudo é personalizável, desde a cor dos olhos até uma marca de vacina, mancha de nascença e até picada de pernilongo. Nada é impossível de reproduzir. Também é possível escolher se a boneca terá os olhos fechados, como recém-nascidos, ou abertos.

— Nós desenhamos até as veias. Fiz um estudo da nossa anatomia para poder fazer nos bebês, porque não tem como fazer uma veia onde não existe — explica Lorraine.

A pintura é feita em camadas, sendo que cada uma delas passa por um forno a 180°C para selar a tinta no vinil siliconado — um dos materiais que podem ser utilizados para a produção das bonecas. O processo de implantação capilar exige paciência. Isso porque o pelo de lhama, material importado para dar mais realismo ao cabelo, é adicionado fio a fio e pode demorar até dois dias.

Lorraine produz de oito a dez bonecas por mês. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Os bebês também vêm com peso ajustável, podendo ser mais ou menos pesado, de acordo com o gosto de cada cliente. Além disso, as bonecas também têm um imã interno, para as chupetas se fixarem quando inseridas na boca, por exemplo, e olhos artesanais.

Para trazer um tom mais realista e atrativo, cada boneca também acompanha documentos personalizados: certidão de nascimento, carteira de vacinação, teste do pezinho e até uma ultrassonografia fictícia, além de um manual de cuidados.

Produção em família

A produção das bonecas na casa da Lorraine gira em torno de oito a 10 bebês por mês, com apoio da filha Nathaly, de 14 anos. O marido também auxilia nas entregas.

Os valores podem variar conforme o tamanho, material e complexidade, podendo ir de R$ 800 a R$ 6 mil. A artesã trabalha tanto com moldes nacionais quanto kits importados, que podem ser até 15 vezes mais caros.

— Eu trabalho com o que eu vejo que é viável para o público. Preciso pensar no bolso das mães também. Às vezes é o mesmo molde, mas só por ser importado, o custo fica muito alto — conta.

As vendas são feitas por encomenda e pronta-entrega. Lorraine também procura participar de feiras para apresentar o trabalho e captar novos clientes. O próximo evento será em Ijuí, onde a empreendedora deve levar em torno de 30 a 40 bonecas para exposição.

Artesã já realizou mais de cinco cursos para aprender técnicas de como produzir bebê reborn. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Para todos os públicos

O apoio da família foi essencial para que o negócio de Lorraine crescesse — e rápido. Depois de um primeiro ano dedicado ao aprendizado e à formação técnica, os dois anos seguintes marcaram uma virada: vendas em alta, reconhecimento e uma clientela fiel. Alguns clientes já chegaram a comprar um bebê reborn por ano.

— Quando a criança leva o bebê para a escola ou passeia com ele na rua, chama a atenção de outras pessoas. E quem compra indica — afirma.

Mas nem sempre foi assim. No início, as vendas demoraram a engrenar. Lorraine chegou a acumular mais de 20 bonecas em casa até que sua arte começasse a ser reconhecida.

Bebês podem ter diferentes tamanhos e pesos. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Hoje, os pedidos variam muito. Há mães que encomendam bonecas com semelhança dos filhos, mulheres que presenteiam filhas adolescentes ao completarem 15 anos e até adultos que querem eternizar a presença dos filhos que já saíram de casa.

As bonecas também têm aplicação na área da saúde: são usadas por médicos pediatras para estudos e, com adaptações, servem de companhia para idosos com Alzheimer. Nesse caso, o bebê é mais leve, feito de tecido, para facilitar o manuseio — e o resultado, segundo Lorraine, é comovente: