Amor na terceira idade: casais de Passo Fundo contam os segredos de décadas de união

Os dois se conheceram ainda jovens, no interior de Santo Augusto, e hoje dividem uma propriedade no interior de Passo Fundo. Neste Dia dos Namorados, a prioridade é passar o máximo possível de tempo juntos, se divertindo.

— A gente acha que depois que ficar velho vai ter tempo para fazer as coisas, depois que passar a correria do trabalho e das rotinas. Mas a verdade é que não tem, o tempo passa mais depressa , tudo é mais difícil. Então, é preciso ter uma relação sólida — completa Marcos.

As tradições no Dia dos Namorados

Mesmo com mais de quarenta Dia dos Namorados na bagagem, os casais ainda mantêm as tradições de troca de presentes e de ter um momento romântico juntos. No caso de Alvorino e Maristela, a noite do dia 12 será de supervisão dos netos, para que a filha possa comemorar a data, mas haverá um jantar a dois em outro momento.