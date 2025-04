"R$ 2 ou cabelo misterioso?": cabeleireiro de Passo Fundo viraliza com quadro que convida desconhecidas para transformação do visual

Uma transformação de beleza e autoestima: esse é o objetivo do quadro Cabelo Misterioso, criado pelo cabeleireiro Everton Muller em suas redes sociais.

Com mais de 1,5 milhões de seguidores no Instagram e vídeos que chegam a 500 mil curtidas, a ação que começou em Passo Fundo, no norte do Estado, já percorreu outros estados como São Paulo, Santa Catarina e Goiás. Em breve também deve chegar ao Rio de Janeiro e outras capitais do Brasil.

É nas ruas da cidade que Everton faz a famosa pergunta: "R$ 2 ou um cabelo misterioso?". Caso a resposta seja a segunda opção, a participante tem direito a uma transformação de cabelo completa no salão de beleza do cabeleireiro, que fica no bairro Cidade Nova. A mudança é revelada para a cliente somente no final do processo.

A ideia surgiu em março de 2024, quando Muller voltava de uma viagem de São Paulo. O objetivo era encontrar uma forma de presentear as mulheres que não tinham como pagar pelo serviço ou que ainda não eram clientes do salão, mas que tinham essa vontade. O valor do serviço completo pode chegar a R$ 2 mil com os tratamentos e transformações capilares, almoço e, em alguns casos, até mudança de roupas.

— A gente sempre recebia mensagens das seguidoras que o sonho delas era fazer o cabelo com a gente. Eu vi no TikTok vídeos de uma outra pessoa que falava "R$ 2 ou um presente misterioso". Quando cheguei em Passo Fundo de viagem falei para o meu assistente que iríamos para a rua gravar e adaptei a palavra presente para cabelo — lembra o cabeleireiro.

Ao todo, o profissional já fez mais de 40 transformações em mulheres abordadas durante o quadro.

— Muita coisa cresceu nesse ano, mas o principal foi que a gente transformou muitas vidas, vimos muitas reações — disse Muller.

"Voltei a me amar", conta participante do quadro

Em 2 de abril de 2024, Luana Ganzer, 36 anos, disse sim para a transformação com Everton Muller (assista ao vídeo abaixo). Perto das 11h, a técnica de enfermagem foi abordada pelo cabeleireiro perto do Clube Comercial na Avenida Brasil.

Luana voltava de uma agência de viagens, onde tinha ido buscar passagens para uma viagem que faria durante as férias. Ela conta que levou um susto quando escutou a pergunta.

— Topei na hora. Eu já acompanhava ele e sempre achei os cabelos que ele faz maravilhosos — disse.

A transformação foi como um "presente do universo" a Luana, que faz aniversário na próxima quarta-feira (9) e doou os cabelos para a mãe, Vera, depois de tratar um câncer de mama. Até o momento da revelação, Luana não tinha ideia de como ficaria a transformação.

— Ele me virou de costas para cortar o cabelo e pediu para não olhar para o espelho. Eu segui tudo à risca — disse.

O processo começou às 11h e seguiu até as 19h. Além do corte e pintura dos cabelos, Luana também ganhou maquiagem e fotos. Em dezembro do ano passado, ela decidiu voltar para o salão como cliente oficial.

— Foi muito especial para mim. Tem momentos que a gente se sente invisível, com a autoestima baixa, duvidando do próprio potencial. E o Everton me enxergou no meio da multidão, uma menina andando de cabeça baixa, camiseta preta e calça jeans. Ele me lembrou o quanto eu sou linda. Não foi só um cabelo, foi uma virada de chave para eu começar a me cuidar, me vestir melhor e me exercitar. Eu voltei a me amar, a olhar no espelho e a gostar do que eu vejo, com carinho e atenção — disse.