Passo Fundo Fashion leva à passarela mais de 10 marcas com as principais tendências do outono-inverno de 2025

Primeiro desfile do Passo Fundo Fashion aconteceu na noite desta quarta-feira (9) no Passo Fundo Shopping. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

O Passo Fundo Shopping recebeu, na noite desta quarta-feira (9), o primeiro desfile do Passo Fundo Fashion, evento que celebra a moda como forma de expressão e conexão. Com o tema "Faces da Moda", os desfiles apresentam as principais tendências da temporada de outono-inverno de 2025.

Na primeira noite, cerca de 13 marcas como Carmen Steffens, Luz da Lua, Track & Field e Polo Wear subiram à passarela para mostrar ao público as novidades das estações. O evento segue até a quinta-feira (10) com a apresentação de outras 12 marcas, a partir das 19h.

Moda e personalidade

O desfile tem curadoria assinada pelo produtor de moda André Guerra. Ele explica que o tema deste ano está relacionado com as diferentes interpretações e pontos de vista sobre como e o que vestir.

— As pessoas me perguntam qual é a tendência do ano. Eu respondo que não existe mais tendência do ano. Existe o que você quer usar, o que você se sente bem. A roupa é a tua segunda pele, então tem que ter a tua personalidade — afirma Guerra.

Com uma arena montada na Praça de Eventos do shopping, o lugar conta com 400 assentos para convidados. Quem está passeando pelo espaço também pode conferir os desfiles por meio de um telão montado na entrada do evento.

Para o gerente-geral do Passo Fundo Shopping, José Leal, a moda é um dos grandes pilares do empreendimento e o evento serve de palco para as marcas participantes.

— A gente acredita que isso movimenta a moda, mostra para o nosso cliente a força das marcas que nós temos dentro do shopping e isso, consequentemente, também ajuda no desempenho das operações do dia a dia — disse.