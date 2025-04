Corrida para mulheres incentiva cuidados com a saúde física e emocional

Prática regular de exercícios por mulheres é aliada no controle da ansiedade, do estresse e TPM.

Com largada às 7h30min do centro da cidade, as dezenas de participantes enfrentaram dois percursos: uma caminhada de 3 quilômetros e a corrida de 6 quilômetros. Mas mais do que uma prova esportiva, o objetivo foi propor um momento de autocuidado coletivo, combinando saúde, bem-estar e conscientização.