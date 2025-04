"A Páscoa nos mostra que vale a pena acreditar": arcebispo de Passo Fundo lembra o sentido do feriado cristão

Para os cristãos, a Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo, ocorrida no terceiro dia após sua crucificação . A data também é vista pelos fiéis como um momento de renovação de esperança , tanto durante a vida terrena quanto o pós-morte, na dimensão da eternidade.

— Jesus propôs uma mensagem de não violência , de amor , de paz e conciliação . Porém, essa proposta mexeu com pessoas que não queriam mudar de vida — disse.

Para Dom Rodolfo, a melhor forma de viver o período, especialmente para as pessoas de fé cristã, é acompanhar Cristo tanto na dimensão de sofrimento quanto na glória da ressurreição.

— Não são dias para fazer uma especulação racional, que agrade a inteligência, mas dias para serem vividos . O vocabulário é sempre limitado quando se trata de descrever fatos fortes da nossa vida. Você experimenta uma dor forte e, ao descrevê-la, não consegue transformar em palavras o que se vive. Por isso que a vivência do fato , o silêncio e a escuta é a melhor forma que um fato grande nos atinge — disse.

O bispo também conta que, neste ano, a igreja celebra o Ano Jubilar Ordinário, que tem como tema "Peregrinos de Esperança". A celebração iniciou no Natal e segue até o começo do próximo ano, lembrando os 2025 anos do nascimento de Cristo. O lema é um versículo da carta de São Paulo aos Romanos que diz "a esperança não decepciona".