O gaúcho do norte do RS está mais aberto ao novo, mas não deixou para trás a tradição e os valores: é o que mostrou a pesquisa do Grupo RBS apresentada na manhã desta quarta-feira (12), no evento Talks: Encontro de Negócios, no Hub Aliança Empresarial. A apresentação foi realizada pela diretora executiva de mercado, Patrícia Fraga, e o diretor comercial Leonardo Persigo, ambos do Grupo RBS.