Universidade da esperança: entre o passado e o futuro

A Universidade de Passo Fundo nasceu da convicção de que uma instituição de ensino superior representa muito mais do que a possibilidade de obtenção de um diploma. Sua criação expressou a confiança na educação, no conhecimento e na ciência como forças capazes de ampliar oportunidades, fortalecer a cultura regional e contribuir para a transformação da sociedade.

Instalada oficialmente em 11 de maio de 1968, a UPF resultou da mobilização da comunidade e do trabalho desenvolvido pela Sociedade Pró-Universidade e pelo Consórcio Universitário Católico.

Na solenidade de instalação, o professor Celso da Cunha Fiori apresentou-a como a “Universidade da esperança”, expressão das aspirações da geração que havia trabalhado por sua criação e, ao mesmo tempo, convocação às gerações seguintes para que assumissem a responsabilidade pela continuidade daquele projeto.

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Recuperar essa história não significa apenas reverenciar o passado. A longevidade de uma instituição depende de sua capacidade de preservar os valores que lhe deram origem, bem como de sua reinterpretação frente às exigências de cada tempo. Honrar uma herança também significa ter coragem para renová-la.

A renovação universitária também ocorre no encontro entre a instituição e o mundo que a cerca. A universidade não se transforma pela simples repetição de suas práticas, nem pela reprodução irrefletida de modelos externos, mas pela capacidade de dialogar com a sociedade sem perder sua identidade.

Essa transformação precisa ser coletiva. Professores, funcionários, gestores, estudantes e comunidade participam da construção da cultura institucional e da qualidade das experiências educativas.

Em uma universidade comunitária, participação pressupõe corresponsabilidade, presença na sociedade e atenção permanente às necessidades da região. O enraizamento regional não representa fechamento; ao contrário, é a partir de uma identidade sólida que se torna possível ampliar o diálogo com o país e com o mundo.

Todo esse esforço deve estar a serviço da finalidade maior da universidade: a formação das pessoas. Essa missão deve orientar o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação, promover o diálogo interdisciplinar e articular uma formação profissional altamente qualificada com uma formação humana comprometida com valores éticos e democráticos.