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Universidade da esperança: entre o passado e o futuro

A herança construída ao longo de gerações não pertence a uma pessoa ou a um grupo. Cabe a cada geração preservá-la, renová-la e entregá-la ainda mais forte à geração seguinte

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Edison Alencar Casagranda

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