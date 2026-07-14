Quando a Copa do Mundo acaba, a realidade brasileira entra em campo 

Por Jocélio Nissel Cunha, presidente do Hospital de Clínicas de Carazinho

Enquanto a bola rolava nos gramados da Copa do Mundo 2026, o Brasil pareceu experimentar um raro momento de intervalo em sua turbulenta rotina diária. Por algumas semanas, o noticiário político perdeu protagonismo, as preocupações econômicas dividiram espaço com a paixão nacional e milhões de brasileiros voltaram seus olhos para um único objetivo: ver a Seleção Brasileira conquistar mais um título mundial.

Mas, como todo espetáculo, a Copa do Mundo 2026 chegou ao fim para o Brasil, quando no último dia 05 de julho, o País foi derrotado pela Noruega por 2x1 e acabou eliminado da competição. Com a eliminação do Brasil, encerrou-se também uma breve suspensão emocional que permitia ao país esquecer, ainda que por alguns instantes, as dificuldades que continuam moldando o cotidiano da população.

O apito final não significou apenas uma derrota esportiva. Representou o retorno inevitável à realidade de um país que enfrenta desafios complexos, robustos e persistentes.

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O futebol sempre exerceu um papel singular na construção da identidade brasileira. Em tempos de Copa do Mundo, rivalidades políticas cedem espaço às cores verde e amarela, locais se enfeitam, famílias se reúnem diante da televisão e até adversários ideológicos compartilham o mesmo desejo de vitória.

Entretanto, a realidade nunca deixa de existir. Apenas aguarda o encerramento do espetáculo. Terminada a competição para o Brasil, o país reencontra um ambiente político marcado por intensa polarização, no qual diferentes projetos de governo disputam espaço na arena democrática.

O debate público volta a girar em torno da responsabilidade fiscal, da geração de empregos, do controle da inflação, da eficiência dos serviços públicos, da segurança pública, da educação, da saúde e da capacidade do Estado de responder às demandas de uma sociedade cada vez mais exigente.

O país necessita de estabilidade jurídica e institucional, previsibilidade econômica, respeito às regras democráticas e políticas públicas capazes de produzir resultados concretos para quem trabalha, empreende e depende dos serviços oferecidos pelo Estado.

O investimento produtivo depende de segurança jurídica, equilíbrio das contas públicas e confiança. Sem esses pilares, empresas adiam projetos, consumidores reduzem gastos e a geração de oportunidades torna-se mais lenta do que a sociedade necessita.

Contudo, quando o debate se transforma em confronto permanente, perde-se espaço para a construção de consensos mínimos em torno das reformas e políticas que podem beneficiar o país como um todo. A eliminação da Seleção, portanto, transcende o resultado de uma partida de futebol.

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Há decisões políticas, escolhas econômicas e responsabilidades institucionais cujos efeitos alcançam milhões de brasileiros durante anos. O que permanecerá, entretanto, é o desafio de construir um país capaz de oferecer esperança não apenas durante noventa minutos, mas ao longo da vida de cada brasileiro.

O futuro da nação jamais dependerá do talento de onze jogadores, e sim da coragem de uma sociedade inteira para exigir responsabilidade, fortalecer suas instituições, valorizar a liberdade, o trabalho, a educação, a segurança jurídica e o diálogo democrático. O Brasil possui riquezas, talento, criatividade e um potencial extraordinário.

O que definirá seu destino não será o resultado de uma Copa do Mundo, mas a qualidade das decisões que precisam ser tomadas. Porque troféus eternizam conquistas esportivas; já as escolhas políticas, econômicas e institucionais têm o poder de transformar ou comprometer o futuro de uma nação por décadas.