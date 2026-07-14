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Quando a Copa do Mundo acaba, a realidade brasileira entra em campo 

A eliminação não significou apenas uma derrota esportiva. Representou o retorno inevitável à realidade de um país que enfrenta desafios diários

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Jocélio Cunha

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