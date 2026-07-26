Empresa de Passo Fundo com meio milhão de usuários é aprovada em programa do Google  

A jornalista Heloísa Gameiro colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.
A empresa de soluções para recursos humanos YouRH, sediada em Passo Fundo, no norte do Estado, foi aprovada para integrar o programa Google Cloud for Startups.
Incubada em 2019 no Hub Aliança, localizado no centro do município, a startup também possui uma unidade em Balneário Camboriú (SC). Com um sistema de ensino remoto, a organização possui hoje 500 mil usuários ativos.
Agora, através do programa, a empresa tem acesso a uma estrutura que reúne suporte financeiro, por meio de créditos para infraestrutura, auxílio técnico direto com especialistas do Google, capacitações, mentorias de negócios e apoio comercial para fases de escala.
— Na prática, esse apoio permite acelerar frentes estratégicas, como a evolução da nossa arquitetura tecnológica, ampliação do uso de inteligência artificial na gestão de pessoas, com foco em recomendação inteligente, automação de processos, análises e tomada de decisão — explicou o afirmou o cofundador e diretor de Tecnologia (CTO) da YouRH, Roberto Rabello.