Empresa de Passo Fundo com meio milhão de usuários é aprovada em programa do Google  

Empresa é incubada no Hub Aliança, localizado no Instituto Aliança Empresarial. Luis Iarcheski / Instituto Aliança Empresarial

A jornalista Heloísa Gameiro colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

A empresa de soluções para recursos humanos YouRH, sediada em Passo Fundo, no norte do Estado, foi aprovada para integrar o programa Google Cloud for Startups.

Incubada em 2019 no Hub Aliança, localizado no centro do município, a startup também possui uma unidade em Balneário Camboriú (SC). Com um sistema de ensino remoto, a organização possui hoje 500 mil usuários ativos.

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Agora, através do programa, a empresa tem acesso a uma estrutura que reúne suporte financeiro, por meio de créditos para infraestrutura, auxílio técnico direto com especialistas do Google, capacitações, mentorias de negócios e apoio comercial para fases de escala.