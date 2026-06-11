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Jocélio Cunha Opinião
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Fim da escala 6x1 no Brasil, quem vai pagar a conta na área da saúde? 

Proposta aprovada pela Câmara dos Deputados segue para análise do Senado e levanta questionamentos sobre os efeitos para a saúde pública e privada

Jocélio Cunha

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS