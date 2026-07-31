Plataforma criada em Carazinho revela onde estão os eleitores de cada candidato das próximas eleições

Base de dados é construída a partir das informações disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A jornalista Eduarda Costa colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

Um empresário de Carazinho, no norte do Estado, criou uma plataforma que ajuda políticos a mapear exatamente onde estavam seus eleitores no último pleito. Chamado “Meu voto inteligente”, o sistema reúne informações sobre o cenário, movimentação dos partidos e o histórico das últimas eleições.

A base de dados é construída a partir das informações disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Uma vez organizados, é possível saber, por exemplo, em quais bairros, cidades e regiões estão concentrados os eleitores de cada candidato, a partir das informações por urna e zonas eleitorais.

— Nossa premissa é que campanhas que não se baseiam em dados, tratam o pleito como uma aposta. Se você não está lendo os dados, você está sendo lido por eles, pois campanha sem dados é apenas um palpite. E o custo de um erro agora pode ser a cadeira eletiva — resume o empresário Felipe Carlesso Gerling, criador do sistema.

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Para construir este histórico eleitoral foi necessário o desenvolvimento de um software de engenharia de dados. O sistema processa análises preditivas avançadas, e transforma grandes volumes de dados brutos em inteligência estratégica pura para tomadas de decisão em tempo real.

​A ideia é atender políticos, agências de marketing, analistas de campanha e até institutos de pesquisa. Para ter acesso à base de dados, basta entrar em contato com a equipe do Meu Voto Inteligente, acessando o site.