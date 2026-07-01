Hub de inovação de Passo Fundo firma parceria com gigante da IA avaliada em R$ 30 bilhões

Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

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Heloisa Gamero

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