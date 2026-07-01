Hub de inovação de Passo Fundo firma parceria com gigante da IA avaliada em R$ 30 bilhões

Além da parceria, o Instituto Aliança Empresarial fornecerá formação para operação da ferramenta. Instituto Aliança Empresarial / Divulgação

A jornalista Heloisa Gamero colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

Serviços da empresa sueca Lovable estão agora disponíveis para associados do Instituto Aliança Empresarial, em Passo Fundo, no norte do Estado. A parceria com a plataforma está entre as 100 primeiras do mundo.

A startup funciona a partir de inteligência artificial e oferece um serviço de automação para o ambiente digital. É possível operar aplicativos e sistemas internos através da ferramenta em uma fração do tempo e do custo de um desenvolvimento tradicional.

Além de disponibilizar as utilidades da Lovable, o Instituto vai fornecer treinamento:

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— Ser selecionado para o grupo fundador de parceiros da Lovable, nos dá a responsabilidade de trazer essa tecnologia para dentro das empresas da nossa região. Vamos conduzir imersões, formações, ajudar a construir soluções que tragam resultado financeiro real para os negócios — explica o diretor-geral do Instituto Aliança Empresarial, Fernando Juriati.

Gigante da IA

Avaliada em US$ 6,6 bilhões, o equivalente a R$ 34,25 bilhões, a Lovable é considerada uma das startups de IA de crescimento mais rápido do mundo.

A companhia alcançou a marca de US$ 100 milhões em receita recorrente anual em apenas oito meses e conta com clientes como Klarna, Uber e Zendesk.