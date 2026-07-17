Economista de Passo Fundo cria mapa com IA para identificar áreas de risco para acidentes de trânsito

Mapa é disponibilizado online e pode ser acessado por toda a população. Eduarda Costa / Agencia RBS

A jornalista Eduarda Costa colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

Motivado pela insegurança ao atravessar uma rua no trajeto diário para o trabalho, o economista Henrique Reolon Pain, 27 anos, usou inteligência artificial para mapear as zonas mais críticas para acidentes na cidade. A plataforma “mapa de acidentes” mostra, com base em notícias, zonas de calor nos locais mais críticos da cidade.

O sistema funciona monitorando quatro portais de notícias de Passo Fundo, incluindo GZH. A ferramenta lê a manchete e o corpo das reportagens, extrai os dados de acidentes e os organiza em um mapa georreferenciado.

Segundo o criador, o desenvolvimento foi um desafio técnico que durou cerca de 20 dias, exigindo até o investimento pessoal em assinaturas de jornais para garantir a precisão na leitura das informações.

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— Eu, como pedestre, tinha um problema ao atravessar uma das ruas que me levam ao trabalho. Então eu criei um “scrapper” de acidentes da cidade. Meu próximo passo é conseguir os dados da polícia, de trânsito da cidade, dos acidentes não fatais — explica Henrique.

Disponível online (acesse pelo link), a plataforma permite navegar pelo mapa de Passo Fundo, e sinaliza em vermelho os locais com maior incidência de acidentes. O usuário também pode consultar o número total de acidentes, filtrando pelos casos graves e com mortes e também filtrar por datas.

Apesar de recente, Henrique vê potencial de expansão da plataforma, que, segundo ele, já possui a inteligência necessária para mapear outras cidades da região, dependendo apenas da inserção de novas fontes de dados.