Mais de R$ 12,5 bilhões: pesquisa aponta no que os passo-fundenses gastarão em 2026

Moradia, carro próprio e alimentação estão no topo dos gastos dos moradores. Porthus Junior / Agencia RBS

A jornalista Eduarda Costa colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

Os gastos dos passo-fundeses devem ultrapassar a marca de R$ 12,587 bilhões neste ano. A estimativa é do IPC Maps, levantamento que estima a capacidade de consumo da população brasileira a partir de indicadores econômicos, demográficos e sociais.

Com o montante, a cidade fica em sétimo lugar entre os municípios gaúchos com maior potencial de consumo. No cenário nacional, Passo Fundo ocupa a 109ª posição.

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No perfil de consumo, a habitação lidera os gastos com R$ 3,020 bilhões, seguido de despesas gerais (como salão de beleza, documentação, costureiras, etc), e outros R$ 1,5 bilhão em gastos com veículo próprio. Apenas R$ 162,9 milhões são de consumo previsto para a área rural de Passo Fundo.

— O estudo é atualizado todo ano com base em dados de fontes oficiais de informações. Nós captamos e colocamos esses dados em modelos estatísticos para que, todos os anos, tenhamos dados demográficos da quantidade de empresas ativas e instaladas, e os hábitos de cada cidade brasileira — explica o responsável pelo IPC Maps, Marcos Pazzini.

Os gastos dos passo-fundenses:

Habitação: R$ 3,020 bilhões Outras despesas: R$ 2,3 bilhões Veículo Próprio: R$ 1,5 bilhão Alimentação em casa: R$ 1,059 bilhão Alimentação fora de casa: R$ 605,5 milhões Materiais de construção: R$ 474,2 milhões Medicamentos: R$ 450,8 milhões Plano Saúde ou Trat. Médico Dentário: R$ 402.4 milhões Higiene e cuidados pessoais: R$ 356,1 milhões Vestuário confeccionado: R$ 309,1 milhões Educação: R$ 301,4 milhões Recreação e cultura: R$ 272,080 milhões Mobiliário e artigos do lar: R$ 212,9 milhões Eletroeletrônicos: R$ 193,3 milhões Bebidas: R$ 170,053 milhões Viagens: R$ 185,2 milhões Transportes Urbanos: R$ 159,6 milhões Calçados: R$ 123,7 milhões Fumo: R$ 72,2 milhões Artigos de limpeza: R$ 65,020 milhões Livros e material escolar: R$ 51,4 milhões Joias, Bijuterias e Armarinhos: R$ 19,5 milhões

Número de empresas ativas

Além das 22 categorias de consumo, o levantamento também mapeia o número de empresas ativas na cidade, por categoria. Em Passo Fundo, quem lidera é o setor de serviços, com 25,3 mil empresas, seguido do comércio (8,3 mil), da indústria (7,3 mil) e do setor de agrobusiness (167).

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