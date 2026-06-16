Mais de R$ 12,5 bilhões: pesquisa aponta no que os passo-fundenses gastarão em 2026

A jornalista Eduarda Costa colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.
Os gastos dos passo-fundeses devem ultrapassar a marca de R$ 12,587 bilhões neste ano. A estimativa é do IPC Maps, levantamento que estima a capacidade de consumo da população brasileira a partir de indicadores econômicos, demográficos e sociais.
Com o montante, a cidade fica em sétimo lugar entre os municípios gaúchos com maior potencial de consumo. No cenário nacional, Passo Fundo ocupa a 109ª posição.
No perfil de consumo, a habitação lidera os gastos com R$ 3,020 bilhões, seguido de despesas gerais (como salão de beleza, documentação, costureiras, etc), e outros R$ 1,5 bilhão em gastos com veículo próprio. Apenas R$ 162,9 milhões são de consumo previsto para a área rural de Passo Fundo.
— O estudo é atualizado todo ano com base em dados de fontes oficiais de informações. Nós captamos e colocamos esses dados em modelos estatísticos para que, todos os anos, tenhamos dados demográficos da quantidade de empresas ativas e instaladas, e os hábitos de cada cidade brasileira — explica o responsável pelo IPC Maps, Marcos Pazzini.
Os gastos dos passo-fundenses:
- Habitação: R$ 3,020 bilhões
- Outras despesas: R$ 2,3 bilhões
- Veículo Próprio: R$ 1,5 bilhão
- Alimentação em casa: R$ 1,059 bilhão
- Alimentação fora de casa: R$ 605,5 milhões
- Materiais de construção: R$ 474,2 milhões
- Medicamentos: R$ 450,8 milhões
- Plano Saúde ou Trat. Médico Dentário: R$ 402.4 milhões
- Higiene e cuidados pessoais: R$ 356,1 milhões
- Vestuário confeccionado: R$ 309,1 milhões
- Educação: R$ 301,4 milhões
- Recreação e cultura: R$ 272,080 milhões
- Mobiliário e artigos do lar: R$ 212,9 milhões
- Eletroeletrônicos: R$ 193,3 milhões
- Bebidas: R$ 170,053 milhões
- Viagens: R$ 185,2 milhões
- Transportes Urbanos: R$ 159,6 milhões
- Calçados: R$ 123,7 milhões
- Fumo: R$ 72,2 milhões
- Artigos de limpeza: R$ 65,020 milhões
- Livros e material escolar: R$ 51,4 milhões
- Joias, Bijuterias e Armarinhos: R$ 19,5 milhões
Número de empresas ativas
Além das 22 categorias de consumo, o levantamento também mapeia o número de empresas ativas na cidade, por categoria. Em Passo Fundo, quem lidera é o setor de serviços, com 25,3 mil empresas, seguido do comércio (8,3 mil), da indústria (7,3 mil) e do setor de agrobusiness (167).
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