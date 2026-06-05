Fintech incubada em Passo Fundo operou sistema de bilheteria da Libertadores Futsal de 2026

ACBF conquistou o título no último domingo (31), se tornando heptacampeã. ACBF / Divulgação

A jornalista Heloisa Gamero colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

Criada em Passo Fundo, a startup Orda foi a responsável por operar todo o sistema de bilheteria da Conmebol Libertadores Futsal 2026. A fintech é incubada no Hub Aliança, centro de inovação sediado na cidade.

O campeonato internacional realizado em Carlos Barbosa, na Serra, contou com 32 jogos no Ginásio Sérgio Luiz Guerra e movimentou cerca de R$ 4 milhões.

Leia Mais Ampliação no aeroporto de Passo Fundo deve acelerar operações de gigantes como Shopee, Shein e Amazon

Além de realizar a venda de ingressos online via site e aplicativo, a fintech foi escolhida para controlar o acesso por QR Code, reconhecimento facial e ingresso impresso.

Marcando o protagonismo do interior gaúcho, todos os ingressos vendidos pelo site oficial do evento passaram pelo endereço da empresa passo-fundense, assim como todas as maquininhas de pagamento usadas na arena trouxeram o QR da Libertadores na frente e o logo da Orda no verso.

Gestão para clubes esportivos

A startup opera também em clubes de futsal, escolinhas e clubes sociais. A Orda atende, hoje, mais de 10 clubes ativos e tem mais de 10 mil usuários no país. Entre os clientes, estão nomes como ACBF, Passo Fundo Futsal, Lagoa Futsal e Criciúma Futsal.

— Operar uma Libertadores não é diferente de operar o dia a dia de um clube. É só uma versão maior, mais intensa, com mais gente passando pela porta em menos tempo — explicou o CEO e fundador, Fabrício Raimondi.