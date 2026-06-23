Empresa doa equipamento fotográfico avaliado em R$ 4 milhões para o Instituto Histórico de Passo Fundo 

Estreia do equipamento será feito no aniversário da cidade. Grupo Foto Sul / Divulgação

A jornalista Heloisa Gamero colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

O Grupo Foto Sul doou, nesta segunda-feira (22), uma processadora automática de filmes da marca japonesa Noritsu, modelo QSF-V30E, ao Instituto Histórico de Passo Fundo (IHPF). O equipamento serve para a revelação de filmes fotográficos antigos.

De acordo com a empresa, máquina foi comprada em 2003 por quase R$ 400 mil, o que hoje valeria em torno de R$ 4 milhões. O dispositivo permite que registros históricos do município sejam recuperados e preservados.

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Segundo no estado

Além de antigo, o equipamento é considerado uma raridade no ramo da fotografia.

No estado, apenas a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) possui uma processadora semelhante registrada.

A vice-presidente do Instituto Histórico de Passo Fundo e professora da UPF, Fabiana Beltrami, ressaltou o potencial educativo da iniciativa:

— O equipamento permitirá que estudantes e comunidade tenham contato, na prática, com os processos da fotografia analógica, aproximando diferentes gerações da história e da memória fotográfica.

Ela será inaugurada no aniversário da cidade, dia 8 de agosto, pelo Passo Criativo, Centro Regional de Criatividade, do Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade (IHCEC) da Universidade de Passo Fundo (UPF).

A atividade será realizada na UPF e aberta para o público.