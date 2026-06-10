Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Ramo energético
Notícia

Empresa do norte gaúcho fatura mais de R$ 8 milhões com usinas fotovoltaicas flutuantes 

Empreendimentos permitem a geração de energia solar em superfícies de lagos e represas

Heloisa Gamero

Repórter

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