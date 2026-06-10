Empresa do norte gaúcho fatura mais de R$ 8 milhões com usinas fotovoltaicas flutuantes 

A jornalista Heloisa Gamero colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

Sediada em Tapejara, no norte do estado, a empresa Mil Sistemas Elétricos faturou mais de R$ 8 milhões com a execução de duas das maiores usinas fotovoltaicas flutuantes do Brasil e da América Latina.

Os empreendimentos Veredas Sol e Lares e Araucária foram instalados, respectivamente, no reservatório Santa Marta, no município de Grão Mogol, em Minas Gerais, e na represa Billings, na capital São Paulo.

Como mais de 13 mil módulos fotovoltaicos, ambas são responsáveis pela geração de 27.000 Kwh, o equivalente ao abastecimento de cerca de duas mil residência por dia.

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Tecnologia inovadora

As usinas funcionam como qualquer outra de geração de energia solar, com painéis solares, só que agora com uma tecnologia que permite a instalação sobre corpos d'água.

As placas flutuantes contribuem para a redução do desmatamento, problema frequente no ramo energético.