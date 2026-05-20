Tradicional buffet de Passo Fundo estreia negócio próprio voltado a eventos: "agenda quase tomada"

Kiko, Lisete e Alcir Biazi estão à frente do espaço Alkera. Diogo Zanatta / Divulgação

A jornalista Eduarda Costa colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

Um dos nomes mais lembrados quando o assunto é gastronomia de eventos em Passo Fundo, no norte do Estado, começa uma nova trajetória oficialmente nesta quarta-feira (20). A Família Biazi abre um novo espaço de eventos, o Alkera, que passa a funcionar na antiga Associação dos Professores da UPF.

Lisete e Alcir Biazi agora somam o trabalho do filho, Kiko Biazi, na nova fase. A novidade vem após o fim do ciclo de 33 anos como responsáveis pelo buffet do Clube Comercial, em dezembro de 2025.

A marca Alkera nasce voltada a celebrações sociais e corporativas, seguindo com os tradicionais casamentos, formaturas e aniversários. O espaço permite uso interno e externo, ampliando as celebrações para cenários ao ar livre, em finais de tarde ou em meio à natureza.

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— Estamos com a expectativa altíssima. Antes mesmo de lançarmos já estávamos com muitas festas agendadas, com agenda quase tomada no fim de ano. É delicioso trabalhar ao ao livre, com a família, num espaço que nós mesmos criamos. É um espaço de trabalho mas que também traz muita paz, está sendo pura felicidade — resume Lisete.

“Alkera”

O nome do novo espaço foi inspirado em um conceito ancestral de "Alchera". Na mitologia Aborígene, povo ancestral da Austrália, Alkera simboliza continuidade e evolução. Criado pela B.PRO Criatividade Estratégica, a escolha também dialoga com o período em que o filho do casal, Kiko, viveu na Austrália antes de retornar à Passo Fundo.

— Voltar agora é uma escolha consciente. Vi de perto o valor do que meus pais construíram e entendi que deveria levar isso adiante, com novas referências e energia para criar mais possibilidades — conta Kiko.