Qual é a empresa gaúcha que vai movimentar 350 milhões de figurinhas do álbum da Copa

Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

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Heloisa Gamero

Repórter

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