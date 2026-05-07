Qual é a empresa gaúcha que vai movimentar 350 milhões de figurinhas do álbum da Copa

Empresa inaugurou em 1987 como locadora de filmes VHS. Vitrola Editora e Distribuidora / Divulgação

A jornalista Heloisa Gamero colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

Com sede em Frederico Westphalen, no norte gaúcho, a Vitrola Editora e Distribuidora, é uma das principais distribuidoras nacionais do álbum e figurinhas da Copa do Mundo 2026. A empresa é responsável, desde o dia 1º de maio, por 15% das vendas da Panini.

Para atender o varejo de todo o Brasil no período, a Vitrola escalonou os investimentos. Foram R$ 8 milhões destinados para a construção de um novo centro logístico em Nova Odessa (SP). Com a expansão, espera-se um crescimento de até 50% nas vendas da empresa e faturamento superior a R$ 300 milhões.

— Aqui no Sul nós somos o maior servidor da Panini, a responsável pelos álbuns. A gente se sente muito feliz por uma empresa aqui do norte gaúcho alcançar um patamar desse tamanho. É um motivo de orgulho não só para nós, Vitrola, mas para a região — diz o fundador e CEO Ramir Severiano.

Leia Mais Multinacional anuncia investimento milionário e 150 novas vagas de emprego no norte do RS

E não é pouca coisa: foram encomendados pela companhia 50 milhões de envelopes de figurinhas, equivalente a 350 milhões de unidades de figurinhas, além de 1,6 milhão de álbuns nas versões brochura, capa dura, prata e dourado.

A Vitrola é responsável por abastecer grandes redes como as farmácias São João e os supermercados Zaffari, além de outros comércios, com uma carteira de quase cinco mil clientes.

Segurança e frota própria

O transporte dos produtos exige segurança, com estrutura e frota logística. Veículos batedores são utilizados e a carga é completamente não rastreável. Não há brecha para dizer que as figurinhas não são assunto sério.