Empresas do norte gaúcho terão chance de acessar até R$ 2 milhões para acelerar negócios

A jornalista Heloisa Gamero colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

O norte gaúcho será representado por quatro empreendimentos dentre os 30 selecionados para participar do Impacta RS 2026.

O programa de capacitação planeja desenvolver soluções para a reconstrução e o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul.

As empresas de Passo Fundo, Erechim e Sananduva vão participar, a partir de junho, de workshops mensais coletivos e mentorias individuais.

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No fim do projeto, mediante análise, as empresas terão a chance de acessar linhas de crédito para alavancar os negócios. Os valores ficam entre R$ 50 mil e R$ 2 milhões.

Com sede em Passo Fundo, a SemioCrop tem foco na produção de bioinsumos. Ao todo, o negócio é formado por 15 profissionais e possui um faturamento acumulado de R$ 3 milhões.

Em Erechim estão a Libértecce, voltada à transformação de resíduo têxtil sintético em nova matéria prima, e a Akvo ESG, plataforma de sustentabilidade.