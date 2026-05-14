Como obra na Serra da Rocinha vai facilitar exportação de grãos do norte gaúcho

Obras da Serra da Rocinha, na BR-285, estão previstas para abril de 2027. Luan Antonelli Bristot / Divulgação

A jornalista Alessandra Hoppen colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

A conclusão das obras da Serra da Rocinha, na BR-285, prevista para abril de 2027, vai reduzir os custos de logística para a agricultura do norte e noroeste do Estado. Isso porque, atualmente, produtores têm gastos maiores já que o único porto marítimo do RS fica em Rio Grande, na Região Sul.

A principal expectativa do setor é que a nova rota até o porto catarinense diminua os gastos com transporte. Passo Fundo ficará a cerca de 480 quilômetros do porto de Imbituba (SC), contra aproximadamente 590 quilômetros do de Rio Grande após a conclusão da rodovia — uma diminuição de 110 quilômetros.

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Os tradings que hoje operam apenas pelo Porto de Rio Grande devem passar a enxergar Imbituba como alternativa para o escoamento da produção do norte gaúcho. A nova rota deve reduzir custos tanto na exportação de grãos quanto na chegada de fertilizantes e insumos agrícolas à região.

O presidente do Sindicato Rural de Passo Fundo, Carlos Alberto Fauth, disse que a proximidade com Imbituba deve gerar impacto direto no bolso dos produtores, considerando que o Rio Grande do Sul enfrenta dificuldades históricas na área logística.

— Vai beneficiar em custo e também no potencial de preço recebido pelo produtor, porque o gasto com transporte será menor. Hoje praticamente tudo depende das rodovias, tanto para a chegada de insumos quanto para a saída da produção — disse.