Ampliação no aeroporto de Passo Fundo deve acelerar operações de gigantes como Shopee, Shein e Amazon

A jornalista Alessandra Hoppen colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

Passo Fundo deve se tornar a primeira cidade do interior do Estado com operação estruturada de transporte aéreo de cargas. A estrutura vai funcionar em terminal junto ao Aeroporto Lauro Kortz.

O projeto foi apresentado nesta terça-feira (26) pela ON8 Concessões, em parceria com a prefeitura. Estão previstas a ampliação da pista, a instalação de um terminal de cargas e outras melhorias.

A proposta busca acelerar entregas e reduzir custos de frete para moradores e empresas da região. A expectativa é facilitar operações logísticas de gigantes do e-commerce e transporte, como Shopee, Shein, Amazon, Mercado Livre, Azul Cargo, GolLog e Correios.

Hoje, muitas encomendas passam por centros logísticos em Porto Alegre ou outros estados antes de chegar ao norte gaúcho. Com o terminal de cargas em Passo Fundo, parte dessas mercadorias poderá desembarcar mais perto do destino final, reduzindo tempo de entrega e etapas no transporte.

O CEO do ECB Group, holding que engloba a ON8, Erasmo Battistella, disse que a mudança operacional vai impactar na eficiência logística:

— Com a ampliação, nós vamos ficar mais eficientes, inclusive, que o aeroporto de Congonhas. Ficaremos numa categoria muito diferenciada pelo alargamento da pista.

As obras devem começar em janeiro do próximo ano e o investimento total será de R$ 42 milhões. Uma parte do valor será contrapartida de R$ 36 milhões em parceria com a prefeitura de Passo Fundo.

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