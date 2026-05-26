Ampliação no aeroporto de Passo Fundo deve acelerar operações de gigantes como Shopee, Shein e Amazon

Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

R$ 42 milhões
Notícia

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Projeto de terminal de cargas foi apresentado nesta terça (26)

Alessandra Hoppen

Repórter

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