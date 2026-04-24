Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Nova trend?
Notícia

Pela primeira vez, roupas deixam de ser a principal opção de presente para o Dia das Mães

Gaúchas devem ser mais presenteadas com itens de perfumaria, maquiagens e cosméticos, mostra pesquisa da CDL

Rebecca Mistura

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