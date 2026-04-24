Pela primeira vez, roupas deixam de ser a principal opção de presente para o Dia das Mães

Expectativa é de aumento no fluxo de consumidores na semana de 10 de maio. Eduarda Costa / Agencia RBS

A jornalista Rebecca Mistura colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

Em um cenário inédito, as mães gaúchas devem ser mais presenteadas com itens de perfumaria, maquiagens e cosméticos ao invés de roupas. É o que mostra a pesquisa de comportamento e consumo da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre.

Esta é a primeira vez que outro item supera o vestuário na data. A tendência está ligada ao "luxo acessível": presentes sofisticados e voltados ao autocuidado, mas com preços razoáveis. O valor investido, inclusive, deve ficar na faixa dos R$ 101 aos R$ 200 por presente entre a maioria (42%) dos entrevistados.

Passo Fundo, que segue o movimento da Capital, tem expectativa de aumento no fluxo de consumidores nos dias que vão anteceder o 10 de maio. Grande parte, quase 60%, vai fazer as compras na semana da data.

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Sem se limitar a motor econômico, a data é recheada de significados afetivos. Quase todas as famílias pretendem fazer uma refeição especial no domingo: 84,5%. A tradição, de praxe, é o que reforça os laços e alavanca o consumo.

— O consumidor continua comprando, mas de forma mais planejada, buscando equilíbrio entre preço, qualidade e significado. O presente vai além do produto e carrega carinho e intenção. Isso faz com que o comércio local se adapte — analisa o diretor da CDL Passo Fundo, Roberto Estivalet.