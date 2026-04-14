O café do norte gaúcho que cruzou o planeta e foi servido ao Papa

O café especial não pode conter impurezas como galhos, folhas e cascas. Rebecca Mistura / Agência RBS

A jornalista Heloisa Gamero colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

Bebida apreciada até pelo Papa, o café é homenageado nesta terça-feira (14), Dia Mundial do Café. No norte gaúcho, uma empresa com sede em Carazinho cruzou o Oceano Atlântico para levar seus grãos para o Vaticano, na Europa.

Por lá, a Café Estino serviu duas vezes os líderes máximos da Igreja Católica. Em 2007, o café foi servido ao Papa Bento XVI, e em 2013, ao Papa Francisco.

— Certamente eles guardaram na memória o sabor do nosso café, a bebida conquista até a alma — garante um dos proprietários da empresa, João Estivallet.

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Com três lojas em Passo Fundo, duas em Frederico Westphalen e uma em Carazinho, a maior parte da produção da empresa vem do Monte Sião, em Minas Gerais. Somado às reservas em São Paulo e no Espírito Santo, são mais de um milhão de pés de café.

O processo é totalmente integrado nas fazendas, com colheita, despolpa, secagem, armazenagem, torrefação e embalagem no mesmo ambiente.

Nas lojas, é possível escolher entre quatros métodos de preparo:

Coado no filtro de papel , que deixa com o gosto de casa de vó, com sabor mais limpo e leve, sem óleos e sedimentos

, que deixa com o gosto de casa de vó, com sabor mais limpo e leve, sem óleos e sedimentos Na prensa francesa , com sabor intenso, encorpado e texturizado

, com sabor intenso, encorpado e texturizado Na moca (cafeteira italiana), que deixa um sabor forte e marcante, feito na pressão do vapor

(cafeteira italiana), que deixa um sabor forte e marcante, feito na pressão do vapor E expresso, feito no processo mais rápido e em alta pressão, trazendo cremosidade e sabor vibrante.

Sabor e cafeomancia

No Brasil, o café tradicional — em pó e com torra escura — é na maioria das vezes comercializado com impurezas como galhos, folhas e cascas moídos junto. Mesmo assim, o custo mais baixo torna o produto o mais comprado nacionalmente.

A proposta da Estino é diferente: os grãos escolhidos são maduros e puros, e o café especial possui uma torra mais clara, justamente por não precisar mascarar outros elementos, e tem gosto mais forte.

Além do sabor puro do produto, moído na hora, a loja oferece outra experiência diferenciada — a cafeomancia. Realizada pela mãe de João e funcionária da empresa, Renata Estivallet, a técnica milenar de ler o futuro e interpretar o passado é praticada com a borra do café.

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— É um ritual de água, feito com moagem fina. A borra que fica no fundo da xícara é usada para ler o futuro. Sendo sincero, eu tenho medo de fazer, mas muitas pessoas vão até mensalmente fazer a leitura — conta João.

Somado a isso, no centro de Passo Fundo, dois pés de café ficam em frente ao estabelecimento. As plantas foram trazidas de Minas Gerais e são tratadas diariamente, inclusive gerando frutos.