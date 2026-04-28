Multinacional anuncia investimento milionário e 150 novas vagas de emprego no norte do RS

Unidade da empresa em Marau opera desde 1923. MBRF / Divulgação

A jornalista Heloisa Gamero colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

A multinacional MBRF anunciou um investimento de R$ 3 milhões na unidade de Marau, no norte do RS. Mais de 150 oportunidades de emprego serão oferecidas na expansão.

Gigante no ramo de alimentos, a empresa pretende preparar a estrutura para suprir a crescente demanda de produtos proteicos, inclusive para exportação à Europa e China.

O valor contempla expansão de linhas de produtos processados, aumento de capacidade, readequação para novas habilitações e diversificação de portfólio.

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— Esse anúncio de investimento mostra a confiança que temos para contribuir com a economia da cidade — disse o gerente industrial da unidade, Cristian Dalmoro.

Para os trabalhadores, as oportunidades serão em diferentes áreas, principalmente no setor de operações e agropecuária. Atualmente, a unidade de Marau tem mais de três mil colaboradores e produz cerca de 14 mil toneladas de alimentos por mês, com atendimento ao mercado interno e exportações para mais de 30 países.

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