Mesmo em recuperação judicial, empresa de laticínios de Chapada mantém produção e fornecedores

Empresa administra a Friolack, indústria de laticínios em Chapada. Friolack / Divulgação

A jornalista Alessandra Hoppen colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

O pedido de recuperação judicial do Grupo Milk Way de Chapada, município de 9,5 mil habitantes no norte do Estado, está em fase de constatação prévia. A etapa antecede a decisão da Justiça sobre o deferimento do processo e permite averiguar as condições de funcionamento da empresa.

A medida foi determinada pelo juiz responsável na semana passada e, até o momento, não há previsão para o despacho final. O grupo tem 25 anos e é formado por quatro empresas do setor lácteo, incluindo a Friolack — conhecida pela produção de queijo, ricota, manteiga, requeijão e leite.

Por ora, o quadro de 400 funcionários não deve ser afetado, uma vez que não há previsão de alterações salariais e demissões. A advogada Juliana Biolchi, que assessora a Milk Way, informou que houve desligamentos pontuais nos últimos anos para readequação da operação.

— Não foram demissões em massa, foram muito pontuais e aconteceram ao longo dos últimos dois anos. Daqui para frente, não há previsão de novas demissões — disse.

Produção está mantida

No pedido encaminhado para o Juizado Regional Empresarial da Comarca de Passo Fundo, a holding argumentou que a crise financeira foi provocada pela retração da cadeia produtiva do leite, custos elevados e juros altos. O passivo é estimado em R$ 200 milhões.

Esse cenário foi agravado pela enchente de maio de 2024, quando o estoque armazenado em Esteio foi atingido. O local ficou alagado e permaneceu um mês sem funcionar, gerando um prejuízo de R$ 27 milhões só em produtos.

Como reflexo das dificuldades financeiras, a empresa teve uma redução do volume de vendas. Ainda de acordo com a advogada Juliana Biolchi, foi uma decisão do grupo descrita no plano de recuperação.

— Houve uma redução no volume de vendas que, portanto, tem uma conexão com os desligamentos pontuais. Essa decisão é estratégica, passa por readequação de mix, das vendas e dos produtos que são postos à venda para trabalhar com produtos que têm uma margem melhor — afirmou.

Além dos funcionários, a Milk Way também trabalha com 600 fornecedores de leite. Segundo o grupo, as atividades industriais, logísticas e comerciais seguem normalmente durante o desenrolar do processo.

— Isso faz parte do processo de reestruturação. Então, não é que a empresa esteja perdendo mercado; ela está se readequando para se colocar no mercado de uma forma mais eficiente — resumiu Juliana.