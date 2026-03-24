Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Reinauguração
Notícia

Nestlé investe R$ 60 milhões em retomada de fábrica de whey em Carazinho 

Foco é direcionar o soro de leite para fórmulas infantis e outros produtos proteicos

Heloisa Gamero

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS