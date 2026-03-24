Nestlé investe R$ 60 milhões em retomada de fábrica de whey em Carazinho 

A fábrica funcionará como uma superespecializada em produção do soro para as fórmulas infantis. Nestlé / Divulgação

A jornalista Heloisa Gamero colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

Nesta terça-feira (24), a Nestlé reinaugura sua fábrica de soro de leite em Carazinho, no norte do Estado. Após cinco anos, a empresa decidiu retomar a operação, que pertencia à empresa goiana Piracanjuba, com investimento de R$ 60 milhões.

A fábrica funcionará como uma superespecializada em produção do soro — o famoso whey protein — para as fórmulas infantis, como NAN, Neslac, Nestogeno e Ninho. Segundo Durval Silva, diretor responsável pela operação de Carazinho, a medida é estratégica frente ao aumento de demanda do mercado de produtos nutritivos:

— A Nestlé tem um plano de crescimento nos próximos três anos de 15% na categoria de fórmulas infantis e Carazinho tem a principal matéria-prima para a produção das fórmulas infantis. Foi feito todo um investimento, uma modernização, uma melhor eficiência, visando o crescimento.

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A reinauguração favorece o mercado gaúcho, já forte no setor leiteiro. Cerca de 60% do soro parte do Rio Grande do Sul, e os outros 40% de Santa Catarina e Paraná, indo para todo o país.

A empresa priorizou manter os funcionários que já trabalhavam na operação. Ao todo, a fábrica funcionará com 80 trabalhadores. Para a construção das novas instalações, 200 pessoas da região atuaram na mão de obra.

“Proteína é o ingrediente da moda”

Apesar do foco ser direcionar a matéria-prima para as fórmulas infantis, o soro também poderá ser utilizado em outros produtos proteicos, como suplementos esportivos, produzidos fora do estado.

— Nós utilizamos o soro de Carazinho também na produção de Nescau, e recentemente lançamos o Nescau Protein, que tem a ver com essa questão de crescimento da parte proteína dos nossos produtos — explica Durval.

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Cerca de 90% do volume de fórmulas infantis e leite de nutrição utilizam o soro que sai da fábrica de Carazinho para a produção em fábricas da empresa espalhadas por todo Brasil, indicando um cenário positivo frente a popularização da proteína.