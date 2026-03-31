Ernestina terá condomínio inspirado em resort com investimento de R$ 6 milhões

A jornalista Kimberlly Kappenberg colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

A orla da barragem de Ernestina, um dos principais locais de veraneio da Região Norte do Rio Grande do Sul, deve ganhar um fôlego extra no turismo e no mercado imobiliário. Um novo empreendimento de alto padrão, inspirado no conceito de resort, promete transformar a paisagem local com infraestrutura completa de lazer.

O projeto do Barra Beach é encabeçado pelos empresários de Passo Fundo, Misael Drum e Cleberson Fagundes Palagi, que identificaram o potencial de valorização da área. Com um investimento total estimado em R$ 6 milhões, o condomínio será erguido em uma localização privilegiada, integrando natureza e exclusividade.

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Na última semana, o empreendimento foi apresentado ao prefeito de Ernestina, Odir João Boehm, que comemora o investimento no município.

— Ernestina tem um potencial extraordinário, especialmente na nossa orla da barragem, que é um dos grandes cartões-postais da região. Projetos como esse fortalecem o turismo, atraem novos investimentos e geram desenvolvimento, tendo o potencial de impactar positivamente a economia de todo o município — destaca.

O que esperar do novo condomínio

Conforme o empresário Misael Drum, o foco do condomínio de alto padrão é o público que busca lazer e convivência junto à água, valorizando ainda mais a área da barragem.

— É um local com beleza natural, água e que já atrai muitos visitantes no verão — afirma.

O projeto prevê cerca de 50 lotes, com valor médio de venda estimado pelo empresário em R$ 300 mil cada. Ao todo, serão 31 mil metros quadrados de área.

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Entre os grandes diferenciais estão: praia artificial e marina para embarcações, estrutura esportiva com quadras e salão de festas, segurança e paisagismo integrado à vegetação nativa.

— O início das obras está previsto para ocorrer de forma imediata após a obtenção das primeiras aprovações legais. O prazo total das obras e entrega do condomínio é de três anos — conta Drum.

Para a economia local, a expectativa é a geração de 30 empregos diretos durante a fase de construção, além de vagas indiretas para a futura operação do condomínio, como serviços de manutenção, segurança e lazer.

— Os preços refletem a exclusividade e a localização privilegiada do projeto. O anúncio formal da tabela de vendas deve ocorrer em breve, com o avanço das obras — adianta o empresário.