De roupas a veículos: Outlet Passo Fundo reúne 73 expositores com descontos e queima de estoque

Expectativa é superar os 25 mil visitantes da edição anterior. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A jornalista Kimberlly Kappenberg colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

Começa nesta sexta-feira (6), a 7ª edição do Outlet Passo Fundo, consolidado como a maior mobilização do varejo e serviços da cidade do norte gaúcho. O lançamento oficial está agendado para as 13h30min, no Bourbon Shopping, com a abertura dos portões ao público geral ocorrendo logo em seguida, às 14h.

O evento organizado pela CDL Passo Fundo contará com 73 estandes de empresas locais. A feira demonstra a força do setor produtivo da região, reunindo diferentes segmentos, como moda feminina, masculina e infantil, calçados, decoração, artigos esportivos, além de setores como imóveis e veículos.

O grande diferencial para o consumidor são os descontos reais e as condições especiais de pagamento preparadas para os três dias de evento. Segundo o diretor financeiro da CDL, Volmir Danielli, o objetivo é destacar os negócios da cidade.

— O público vai encontrar promoções, novidades e a chance de conhecer marcas locais. O evento movimenta as vendas, dá visibilidade para os lojistas e faz parte do calendário de grandes oportunidades de Passo Fundo, criando expectativa, atraindo público, fortalecendo o varejo e contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade — pontuou.

Mais do que uma feira de descontos, o Outlet é uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento regional, conforme a CDL. Com a expectativa de superar os 25 mil visitantes da edição anterior, o evento busca fortalecer o comércio e criar um ambiente propício para grandes negócios.

Lojistas preparam descontos e ofertas especiais para o Outlet. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Danielli também destaca que essa é uma oportunidade para os lojistas venderem o estoque parado com condições muito atrativas para o público. O retorno nas últimas edições foi positivo.

— A avaliação é sempre positiva e alguns lojistas já reservaram seus estandes para a próxima (edição) antecipadamente. É também um momento de vender para novos clientes — avaliou.

Para garantir o conforto dos visitantes, o Outlet Passo Fundo oferece uma estrutura completa que inclui praça de alimentação e o benefício de entrada e estacionamento gratuitos durante todo o período.

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Serviço

O que: Outlet Passo Fundo

Outlet Passo Fundo Onde: Bourbon Shopping — Avenida Brasil Leste, 200

Bourbon Shopping — Avenida Brasil Leste, 200 Quando: de sexta-feira (6) a domingo (8)

de sexta-feira (6) a domingo (8) Horários: sexta-feira das 14h às 21h, sábado das 9h às 21h e domingo das 10h às 19h