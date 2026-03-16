Como uma cooperativa gaúcha aumentou em 27% a captação de leite e bateu recorde histórico

Cooperativa de Sarandi apostou no programa Benchmarking Cotrisal Aryel Martins / RBS TV

A jornalista Kimberlly Kappenberg colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

A Cotrisal registrou um marco histórico em sua trajetória no setor leiteiro. Em 2025, a cooperativa captou 98 milhões de litros de leite, o maior volume já registrado, representando um crescimento de 27% em relação ao ano anterior.

O resultado não é fruto do acaso, mas sim de uma mudança na gestão das propriedades. A cooperativa de Sarandi, no norte do Estado, apostou no programa Benchmarking Cotrisal para impulsionar a produção de 105 fazendas.

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Gestão por dados

A base para o aumento de produtividade foi a implementação de uma cultura baseada em dados. Atualmente, 85% das informações utilizadas pelo programa são extraídas da plataforma SmartCoop, que permite monitorar em tempo real indicadores como inseminações, pré-parto e listas de vacas secas.

Em sua terceira edição, o programa, que começou com 35 fazendas participantes, saltou para 105 propriedades, monitorando mais de 6 mil vacas em lactação.

Foco na reprodução

A melhora nos índices reprodutivos foi um dos fatores determinantes para colocar mais leite no tanque da cooperativa. Entre 2023 e 2025, as fazendas viram seu resultado crescer nos indicadores avaliados:

Taxa de serviço — subiu de 54% para 67,6%;

— subiu de 54% para Taxa de prenhez — passou de 21,3% para 26,1% ;

— passou de 21,3% para ; Primeiro parto — reduziu de 27,6 meses para 26 meses, com a meta de chegar aos 24 meses nos próximos ciclos e diminuindo os custos de recria.

Nutrição e produtividade

A cooperativa passou a monitorar o indicador RMCA (Retorno Menos o Custo Alimentar), que mede a margem diária de cada vaca após o pagamento da alimentação.

Os dados revelaram que a produtividade está diretamente ligada à rentabilidade: fazendas em confinamento, com três ordenhas, atingiram média de 42 litros por vaca. Já os sistemas de semiconfinamento registraram média de 27 litros.

Profissionalização

Além dos índices técnicos, o projeto introduziu o Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) e a análise do custo operacional por litro. O programa atua como uma "bússola", permitindo que o produtor compare seus resultados com a média do grupo de forma confidencial, identificando onde pode melhorar sem a pressão de uma competição negativa.

O foco agora expande para a saúde financeira, alertando sobre o custo do capital e o endividamento bancário, garantindo que a expansão da produção seja sustentável no longo prazo. Para incentivar essa evolução, a cooperativa prevê a distribuição de mais de R$ 5 milhões em Prêmio Fidelidade.

— O objetivo do benchmarking é nos trazer desconforto para querermos evoluir cada vez mais. Não é apenas uma premiação — é trabalhar a gestão de dados para gerar confiança e rentabilidade, assegurando a continuidade das famílias na atividade rural — afirma Frederico Trindade, responsável pelo programa da cooperativa.

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O aumento da produção da Cotrisal é reflexo de uma atividade leiteira que deixou de ser baseada apenas na intuição para se tornar um negócio de alta precisão técnica e econômica.