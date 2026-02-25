Passo Fundo terá primeira construção gaúcha com padrão de aço usado em Londres e Nova York

A jornalista Alessandra Hoppen colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço que está de licença maternidade.

A construtora Ci8 anunciou nesta quarta-feira (25) a adoção de um sistema construtivo em estruturas metálicas no Icon ECB — maior empreendimento multiuso em construção no norte do Rio Grande do Sul. O projeto é o primeiro complexo do Estado a ser erguido integralmente com esse método.

A novidade coloca Passo Fundo e região no mapa internacional da construção civil. O uso do aço nesse formato é encontrado em empreendimentos de cidades como Londres e Nova York.

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O padrão é reconhecido mundo afora por ser mais eficiente e preciso, explicou o diretor de operações da Ci8, Guilherme Sartori durante a apresentação. Com a adoção do sistema metálico, as obras do Icon ECB serão antecipadas em nove meses, com inauguração agora prevista para julho de 2028.

Conforme Erasmo Carlos Battistella, empresário e CEO do ECB Group, essa inovação se conecta a uma necessidade:

— Essa forma de construção mista será aplicada aqui e já é algo utilizado há décadas, mas trazemos com uma série de inovações. Ter mais industrialização na construção civil é uma resposta à grande necessidade de mão de obra.

Prédios emblemáticos dos Estados Unidos, como Billionaires’ Row, One57 e 270 Park Avenue, estão entre os exemplos de estruturas internacionais erguidas com o sistema de aço que será utilizado no Icon.

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Outro fator levado em conta para a escolha foi o da sustentabilidade, isso porque o método adotado é capaz de reduzir em média 85% do volume de resíduos da obra, ao contrário do impacto gerado pelo uso de concreto. Também há diminuição da emissão de gases de efeito estufa e uso de aço 100% reciclável.