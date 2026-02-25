Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Pioneira
Notícia

Passo Fundo terá primeira construção gaúcha com padrão de aço usado em Londres e Nova York

Obra usará sistema construtivo em estruturas metálicas. Com a novidade, conclusão do Icon ECB foi antecipada em nove meses

Alessandra Hoppen

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