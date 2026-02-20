Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

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Empresa entre as maiores do mundo no transporte de cargas tem vagas abertas em Erechim

Interessados podem comparecer na Câmara Municipal, das 8h às 16h, neste sábado (21). Vagas são para início imediato

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