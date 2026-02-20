Empresa entre as maiores do mundo no transporte de cargas tem vagas abertas em Erechim

Empresa oferece 40 vagas em diferentes funções. Márcio Campos / Divulgação

Entre as maiores do mundo em transporte de cargas e logística, a empresa gaúcha Randoncorp tem vagas abertas na unidade de Erechim, a Randon Triel-HT, no norte do RS.

A empresa tem cerca de 40 oportunidades de emprego e realiza neste sábado (21) um feirão de vagas para ampliar o quadro de colaboradores. A ação de recrutamento acontece na Câmara Municipal, das 8h às 16h.

As vagas são para início imediato e abrangem diferentes funções operacionais, como operador de máquinas, almoxarife, montador instalador, montador soldador e pintor.

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Entre os benefícios da empresa estão plano de saúde e Programa de Participação nos Resultados (PPR), direito a transporte fretado, prêmio assiduidade e outros.

Os candidatos que não puderem comparecer podem fazer a inscrição na plataforma online, disponibilizada neste link.

Serviço

O quê : feirão de empregos Randon Triel-HT

: feirão de empregos Randon Triel-HT Quando : sábado, 21 de fevereiro, das 8h às 16h

: sábado, 21 de fevereiro, das 8h às 16h Onde: Câmara Municipal de Vereadores de Erechim, na Rua Comandante Salomoni, 210, bairro Centro.