Quem são e o que buscam os estagiários de Passo Fundo

Abertura de vagas é menos comum nessa época do ano, mas deve voltar a crescer em fevereiro e março. Antonio Valiente / Agencia RBS

Estagiários não querem só bolsa-auxílio, mas também experiência, aprendizado e a possibilidade de entrar em definitivo no mercado de trabalho. Essa é a conclusão de um estudo realizado pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE-RS), em cidades como Passo Fundo, e que traçou o perfil dos jovens no Rio Grande do Sul.

Segundo o levantamento, a maioria (82%) dos estagiários busca esse tipo de contrato para ganhar experiência antes da conclusão do Ensino Médio ou Superior. Ao mesmo tempo, 31% aderem aos estágios por demanda financeira.

Em Passo Fundo, o valor médio da bolsa-auxílio é de R$ 1,4 mil — mais que a média dos 135 municípios atendidos pela agência do CIEE no norte gaúcho. O motivo tem a ver com o porte da cidade: como aqui tem mais empresas, também há mais oportunidades (e interesse em reter essa mão de obra).

— Ainda que o estágio seja para o aprendizado desses jovens, as empresas veem os estagiários como possíveis trabalhadores efetivados no futuro — explicou o gerente do escritório CIEE-RS no norte gaúcho, Adriano Lírio.

A cidade concentra 1.220 estagiários — quase a metade dos 2.630 que operam nos 135 municípios da região. Em Passo Fundo, a divisão é meio a meio entre estudantes do Ensino Superior e do Ensino Médio.

A diferença entre cada nível de estudo está no fato de que, no município, estagiários do Ensino Médio tendem a ser de famílias mais pobres, enquanto há menor disparidade de classe entre quem faz estágio durante o Ensino Superior. Nesse sentido, as áreas mais buscadas na cidade são:

Administração

Direito

Pedagogia

Educação Física

Engenharia

Tecnologia da Informação.

Redução de vagas no fim do ano

Hoje o CIEE tem 70 vagas de estágio abertas em Passo Fundo — uma retração comum no fim do ano. Em fevereiro e março, a tendência é que o número dobre, com novo pico em agosto, tudo motivado pelo ano letivo. Ainda assim, é um bom momento para quem está buscando por novas colocações:

— No fim do ano, muitos estagiários se formam ou saem da cidade, por exemplo. Além disso, diminui o número de candidatos por vaga, o que pode ser vantajoso para quem deseja entrar no mercado — disse Lírio.

No RS, o mercado de estágios mantém certa estabilidade desde 2023, com crescimento de 3% em 2024. Neste ano, houve retração justificada pelo impacto econômico da enchente passada.