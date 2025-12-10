Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Oportunidades
Notícia

Quem são e o que buscam os estagiários de Passo Fundo

Levantamento do CIEE-RS mostra que jovens procuram por apoio financeiro e chance de entrar no mercado de trabalho

Julia Possa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS