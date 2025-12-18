Passo Fundo vai receber o maior valor de ICMS dos últimos 10 anos; saiba quanto

Prefeitura revisou índice após IPM provisório negativo. Diogo Zanatta / Especial

Passo Fundo vai receber mais dinheiro no rateio do ICMS em 2026. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (18), com a divulgação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) pelo governo do RS.

Esse é o maior IPM repassado ao município nos últimos 10 anos (veja a variação abaixo). No Estado, Passo Fundo tem o 5º maior índice, atrás de Canoas, Porto Alegre, Caxias do Sul e Gravataí.

Por que isso importa: em termos simples, vem mais dinheiro para Passo Fundo. Todos os anos, o IPM divide 25% de tudo o que o Estado arrecadar em ICMS entre os 497 municípios gaúchos. Com o percentual, Passo Fundo deve receber cerca de R$ 168 milhões no próximo ano, o que representa cerca de 15% do orçamento municipal.

Também é um bom indicador sobre a economia da cidade, uma vez que o índice reflete os dados econômicos do segundo ano anterior — nesse caso, as informações são de 2024. Se olharmos para os últimos 10 anos, o IPM só alcançou patamar parecido em 2017.

Revisão após índice negativo

O valor apresentado pela Receita Estadual nesta quinta-feira significa 2,13% a mais que a fatia de 2025 e chama a atenção por ser maior que o valor divulgado em agosto, quando o IPM provisório do município ficou em -1,1%.

Para aumentar o percentual, a prefeitura revisou dados como o valor adicionado de empresas (cálculo de tudo o que venderam menos o que compraram) e solicitou a correção do Estado, que aceitou o pedido parcialmente.

— Temos um núcleo de controle do ICMS, que confere dados das empresas e solicita informações, quando necessário. Em agosto, tínhamos um crescimento negativo de -1,1% e, através desse trabalho, revertemos para 2,13%. São vários critérios para o cálculo, mas certamente o índice reflete o crescimento da economia regional e da cidade — disse o secretário municipal de Finanças, Dorlei Maffi.

Como estão os municípios do norte gaúcho

Enquanto Passo Fundo teve variação positiva, Carazinho perdeu 14,15% em valores no rateio de ICMS. É o segundo em maior diferença, só atrás de Horizontina , que perdeu quase 24,5%.

em valores no rateio de ICMS. É o segundo em maior diferença, só atrás de , que perdeu quase 24,5%. Erechim vai receber 4,40% a mais que o ano passado.

vai receber que o ano passado. Marau teve redução de quase 5,5%.

teve redução de quase 5,5%. O índice de Soledade cresceu 1,13%.

cresceu 1,13%. Tapejara também teve queda e ficou em -1,05%.