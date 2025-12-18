Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Passo Fundo vai receber o maior valor de ICMS dos últimos 10 anos; saiba quanto

Verba representa 15% do orçamento da cidade para 2026

