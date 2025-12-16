Passo Fundo não terá voos para o litoral neste verão

De janeiro a outubro de 2025, aeroporto de Passo Fundo teve média mensal de 9,5 mil passageiros — uma redução ante 2024. Jonathan Heckler / Agencia RBS

As companhias aéreas que operam no Aeroporto de Passo Fundo — Azul, Gol e Latam — confirmaram à coluna que não têm previsão de voos extras para o litoral neste verão. A situação é a mesma da temporada passada, quando as empresas optaram por não colocar aviões para Santa Catarina, como acontecia até 2023.

Azul e Gol disseram que avaliam constantemente a possibilidade de incremento na malha, conforme viabilidade econômica e de infraestrutura, mas não têm previsão de novos destinos aéreos no momento. A Latam, por sua vez, informou que vai manter a operação regular durante o verão.

Hoje, Passo Fundo tem voos até São Paulo, para os aeroportos Viracopos (Campinas) e Guarulhos. À coluna, as três companhias argumentaram que há diversos destinos possíveis a partir desses hubs — especialmente para cidades litorâneas.

Menos passageiros

Em 2025, o número de pessoas que passaram pelo aeroporto de Passo Fundo foi menor na comparação com o ano passado, quando houve recorde de passageiros no terminal.

Conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), uma média de 9.955 passageiros passaram pelo aeroporto por mês, de janeiro a outubro de 2025. No mesmo período de 2024, a média foi de 11,7 mil.

Um motivo para a redução é o fato de que neste ano já não tivemos os voos extras motivados pela enchente de 2024. Como o Aeroporto Salgado Filho ficou fechado por meses no ano passado, o jeito foi ampliar a malha aérea em Passo Fundo, município bem menos afetado pela chuva.