Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

De novo
Notícia

Passo Fundo não terá voos para o litoral neste verão

Decisão vem pelo segundo ano consecutivo. Linhas regulares para São Paulo continuam

Julia Possa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS