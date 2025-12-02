O que uma pesquisa para criar a marca de Passo Fundo mostrou sobre a cidade

Passo Fundo foi classificado como um município onde há boa qualidade de vida e um "bom local para criar filhos", dizem as respostas de pesquisa. Jean Pimentel / Grupo RBS

Há alguns meses acompanhamos o movimento "O que é Passo Fundo?", um macrodesafio liderado pela prefeitura e entidades locais para criar o que deve ser a "marca" da cidade. A missão é desenvolver um logo e slogan que resumam e carimbem ações feitas aqui, a exemplo do que já acontece em outras cidades, como a marca de POA e Nova York e seu "I ❤️ NY".

Mas antes de chegar à votação pública, prevista para fevereiro, uma pesquisa pediu que a população falasse sobre Passo Fundo — e as respostas abrem espaço para uma boa discussão.

Das 348 pessoas que responderam, a maioria vê a cidade como um polo regional de saúde, educação e comércio. Entre os elogios, Passo Fundo foi classificado como um município onde há boa qualidade de vida, um "bom local para criar filhos", "cidade acolhedora", com boa infraestrutura de serviços e polo de atendimento regional.

Além disso, os entrevistados destacaram a mentalidade de desenvolvimento, empreendedorismo e inovação da cidade. Por outro lado, os desafios, segundo os participantes, são:

infraestrutura urbana e questões de transporte/logística (inclui questões de mobilidade, como trevos e rodovias do entorno);

industrialização (é importante atrair mais indústrias);

(é importante atrair mais indústrias); manter nível/ampliar a segurança pública;

proporcionar saúde pública adequada conforme avança o crescimento da população.

A construção da marca não é uma tarefa simples. Passo Fundo tem uma economia muito diversa e o processo deve ser capaz de refletir como a cidade é e como será vista daqui para frente. Mesmo assim, seis agências de publicidade locais toparam o desafio, que terá o vencedor divulgado em março de 2026.

O processo não incluiu apenas falas de envolvidos com o setor empresarial, por exemplo, mas também lideranças de bairros, comunidade e moradores de outros municípios. Quando a marca estiver pronta, a prefeitura pretende criar lei para torná-la supragoverno.

— Esse é um movimento coletivo que vai servir para que qualquer passo-fundense se identifique e possa usar em apresentações ou movimentos fora da cidade. Não é a marca da prefeitura ou da CDL, eles já têm a sua própria. É uma marca de Passo Fundo, que vai ser formalizada a partir da escolha do público e de um projeto de lei, como aconteceu com Porto Alegre (em 2022) — explicou a secretária municipal de Inovação, Bárbara Fritzen.

A construção da marca é uma etapa do projeto "Passo Para o Futuro", do Pacto pela Inovação da prefeitura. A CDL faz a gestão do movimento.