Empresa gaúcha faz fusão com tech company e espera faturar R$ 1 bilhão até 2028

Com filiais em São Paulo e nos Estados Unidos, a empresa GH Brandtech, criada em Santa Rosa, no noroeste gaúcho, foi adquirida pela consultoria de transformação digital Nava, que administra grandes clientes como Itaú e Unimed.

A fusão não teve o valor divulgado (mas fica na casa dos milhões) e espera resultar em faturamento de R$ 1 bilhão até 2028.

As negociações começaram no fim de 2024, enquanto as duas empresas trabalhavam juntas, e vem na esteira do aporte da gestora Crescera. O fundo de investimento abraçou a Nava no ano passado e espera fazer outras aquisições ao longo de 2026.

A partir da compra, elas unem a operação que antes era feita separadamente: a GH fornece o "desenho" da solução digital e a Nava vem com a tecnologia para tirar do papel.

— Nesses 18 anos de empresa, construíamos marcas e todo o processo de crescimento e criação digital, mas não tínhamos condições de colocar tecnologia e fazer os projetos andarem sozinhos, na prática. Com a Nava, a solução vem toda pronta, sem necessidade de terceiros — disse Gustavo Hansel, 38 anos, que criou a GH em 2007.

Jornada internacional

Formado em Design Gráfico pela Unijuí, Hansel começou a empreender aos 16 anos, criando sites online. Aos 20, juntou-se ao sócio Tiago Denardin e deu início à GH, que ganhou os moldes de empresa durante passagem de seis anos no Vale do Silício.

Hoje a companhia gaúcha especializada em soluções digitais para negócios segue com a matriz na Região Noroeste, mas tem filiais em Porto Alegre, São Paulo e em São Francisco, nos Estados Unidos, além de join ventures em Dubai e Xangai. Ao todo, são 94 funcionários.

Mesmo com a fusão, as duas empresas seguem com as operações 100% independentes. Ao final dos próximos três anos, a Nava poderá decidir se fará a aquisição total da GH.

— Eu digo sempre que não importa onde estamos ou começamos, se é no interior do Rio Grande do Sul ou no Vale do Silício. É possível, sim, fazer um trabalho legal e inovador — terminou Hansel.