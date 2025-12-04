Concessionária planeja novas contratações e ampliação de marca sul-coreana em Passo Fundo

Planos incluem reforma para incorporar o padrão de layout global da montadora a loja que fica na Avenida Brasil, em Passo Fundo. José Jobim / Moglia Comunicação

A concessionária Sinosserra Kia — que atualizou o nome nesta quinta-feira (4) e atua em Passo Fundo desde julho — planeja a ampliação da equipe e de vendas na cidade em 2026.

O Grupo Sinosserra se dedica à linha de automóveis da marca sul-coreana desde a aquisição da antiga Kia Pampa. A empresa também assumiu a concessão da revenda Volkswagen, gerida pela Guaibacar.

Ao longo dos primeiros seis meses do próximo ano, a empresa espera contratar 10 funcionários, entre equipe de vendas e mecânica, e chegar a 25 trabalhadores.

— Em janeiro já começamos a ampliar a equipe. Acreditamos muito no potencial da cidade e região: é um mercado que trabalha com atendimento personalizado e que tem muito potencial a ser explorado — disse o gerente sênior de vendas do Grupo Sinosserra, Carlos Brittes.

Outros planos incluem aumentar o estoque (com até 15 carros a pronta-entrega), inclusão de modelos para test-drive e reforma para incorporar o padrão de layout global da montadora.

A empresa também disse que pretende seguir investindo em Passo Fundo — talvez até com novas marcas no futuro. Além da Volkswagen e da Kia, a empresa criada em Canela trabalha com outras marcas, como Chevrolet e Jeep. Ao todo, são 17 unidades em 11 cidades do RS.