Cerveja e espumante sem álcool? Bebidas caíram no gosto dos gaúchos, mostra pesquisa de atacarejo

Levantamento leva em consideração dados de mais de 40 lojas do Stok Center no RS e em SC. Wasan / stock.adobe.com

A venda de bebidas sem álcool cresceu ao longo de 2025, como mostra uma pesquisa dos atacarejos Stok Center, da Comercial Zaffari, que tem sede em Passo Fundo, no norte gaúcho.

O levantamento compartilhado com a coluna mostra que os clientes da rede compraram 28% mais espumantes sem álcool de janeiro a novembro de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado. As cervejas zero álcool, por sua vez, tiveram aumento de 24% nas vendas no mesmo intervalo. O volume total desses produtos não foi informado.

— Identificamos um aumento no interesse por bebidas zero álcool nos últimos anos, especialmente entre os mais jovens. No fim de ano, essa preferência se manifesta com mais força — disse o sommelier da companhia, Cleber Duarte.

O dado tem a ver com uma tendência de comportamento apontada por pesquisa do Datafolha, de maio, na qual 53% dos brasileiros disseram ter reduzido o consumo de bebidas alcoólicas no último ano. Acontece o mesmo a nível global: o consumo de bebidas sem álcool tem crescido no mundo todo, como mostra a relação do International Wine & Spirits Research (IWSR).

O levantamento considera os dados de mais de 40 lojas do Stok Center no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A marca integra a Comercial Zaffari, que em 2025 figurou na 49ª posição entre os maiores varejistas do Brasil.