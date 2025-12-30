Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

A vez dos sóbrios
Notícia

Cerveja e espumante sem álcool? Bebidas caíram no gosto dos gaúchos, mostra pesquisa de atacarejo

Preferência se manifesta com mais intensidade nas festas de fim de ano

Julia Possa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS