Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Pavimentação
Notícia

Trecho da Transbrasiliana entre Passo Fundo e Erechim entra na lista de prioridades da bancada gaúcha para 2026

Escolha é aceno importante para incluir a demanda no orçamento da União no próximo ano e licitar obra aguardada há mais de 50 anos

