O que vai funcionar no Sobrado da Brasil? Veja fotos do novo empreendimento

Recém-reformado, o prédio conhecido como Sobrado da Brasil, na esquina da Avenida Brasil com a Rua Benjamin Constant, no centro de Passo Fundo, vai ser ocupado por um novo empreendimento a partir de 2026.

O prédio será a quarta franquia do bar, café e restaurante Don Antônio, que funcionará nos quatro andares do espaço revitalizado.

A proposta é que o empreendimento opere da manhã à noite com cardápio que oferece desde cafés especiais até risotos e hambúrgueres. A variedade chama a atenção: terá brinquedoteca e espaço para convenções, casamentos, happy hour e estações de trabalho, por exemplo.

O investimento na franquia da cidade foi de cerca de R$ 1,5 milhão, a maioria em equipamentos e caracterização do espaço. Segundo a franqueadora, o tempo médio de retorno é de 18 a 24 meses. A expectativa é que o faturamento da unidade de Passo Fundo seja de R$ 3,5 milhões no primeiro ano.

— Pensamos nesse modelo para não ficar refém da sazonalidade. Quando começamos, tínhamos um bar e um café separados, e os dois tinham épocas de consumo muito distintas; o café no inverno e o bar no verão, por exemplo. Por isso, criamos algo que atenda a todos os públicos em todas as épocas do ano, e deu certo — disse o empresário Júlio Nalin, que está à frente da franqueadora ao lado da esposa, Dalila Nalin.

"Estação Passo Fundo"

Além da unidade de Serafina Corrêa, criada em 2021, a empresa tem franquias em Bento Gonçalves e Porto Alegre, no bairro Bom Fim. A entrada em Passo Fundo já estava no radar há algum tempo, especialmente por causa da relação do casal com a cidade — os dois estudaram na UPF antes de abrir o negócio.

Além do café, bar e restaurante, o novo espaço trará um pequeno museu com itens que remetem à história de Passo Fundo e do próprio Sobrado, construído no início do século 20. O nome da unidade, inclusive, será "Estação Passo Fundo", visto que toda a mobília e decoração têm a ver com estações de trem.

A empresa já tem franquias em fase de projeto em Santa Catarina e pretende expandir para cidades com mais de 100 mil habitantes de todo o país.