Hospital de Clínicas lança plano de saúde próprio após aquisição da Prontoclínica

O Hospital de Clínicas de Passo Fundo lançou nesta quinta-feira (6) o HC Mais Saúde, seu plano de saúde próprio. A Agência Nacional de Saúde (ANS) autorizou que os 12 mil beneficiários migrassem do antigo plano da Prontoclínica, comprada pelo HC por R$ 52 milhões em fevereiro.

A partir de agora, tanto os beneficiários antigos quanto novos se tornarão clientes do Hospital de Clínicas — com planos que vão de individual e familiar até empresarial. A cobertura vale para todos os setores e serviços da instituição.

Leia Mais O que motivou a venda da Prontoclínica para o HC

A iniciativa é uma das estratégias para alavancar a receita da instituição de saúde — em 2025, o faturamento do hospital deve passar de R$ 400 milhões. Do orçamento do hospital, 25% vêm do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o CEO do Ecossistema de Saúde do HCPF, Luciney Bohrer, os valores que sobrarem do plano de saúde a cada fim de ano serão reinvestidos para equipamentos do hospital, inclusive os usados pelo SUS.

— Hoje temos 12 mil beneficiários e a meta é incluir mais 3 mil, chegando a 15 mil até o fim do ano que vem. Nós temos escritórios em Carazinho, Não-Me-Toque e Marau, e convênios com clínicas dessas cidades — afirmou.

O HC possui mais de 400 médicos conveniados e cobertura em 16 municípios. No ano passado, fez mais de 34 mil atendimentos de urgência e emergência e mais de 16 mil cirurgias.

Além do anúncio do plano, o HC também assinou o documento para aderir à Associação Nacional de Hospitais Privados (ANHP) e sinalizou que está a caminho de instalar um banco de leite materno em Passo Fundo, demanda antiga na cidade.